Libia: ministro Esteri greco Dendias a Roma incontra consigliera Onu Williams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha incontrato oggi a Roma la consigliera speciale dell'Assemblea generale Onu per la Libia, Stephanie Turco Williams. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Atene tramite Twitter, Dendias ha sottolineato che il memorandum firmato tra Ankara e Tripoli è "illegale, nullo e vuoto" rimarcando al contempo la posizione "costruttiva" della Grecia per la stabilità della Libia. Il ministro degli Esteri greco si trova oggi a Roma dopo una visita effettuata ieri a Londra. Nella capitale italiana Dendias ha in programma anche incontri con i vertici del Programma alimentare mondiale (Pam) e con una serie di ambasciatori residenti a Roma ma accreditati anche in Grecia.(Gra)