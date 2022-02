Ucraina: Stoltenberg con premier danese Frederiksen, focus su sicurezza e dialogo Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto una "buona telefonata con la prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen, per discutere il potenziamento militare della Russia dentro e intorno all'Ucraina e le implicazioni per la sicurezza europea". Lo ha scritto su Twitter il segretario generale. "Chiediamo alla Russia di diminuire l'escalation e scegliere la via della pace. La Nato proteggerà sempre gli Alleati, pur essendo pronta a parlare con la Russia", ha aggiunto Stoltenberg. (Beb)