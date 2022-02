Serbia-Regno Unito: inviato di Londra per i Balcani occidentali in visita a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale dell'aeronautica britannica e inviato del Regno Unito per i Balcani occidentali, Stuart Peach, si trova oggi in Serbia per una serie di incontri con le autorità del Paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Beta", Peach ha avviato stamane la serie di incontri presso la sede della presidenza della Repubblica. Dopo il colloquio con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic, Peach si recherà presso la sede del governo per un incontro con la premier Ana Brnabic.(Seb)