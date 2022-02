Arabia Saudita: Moody’s assegna rating A1 a Fondo di investimento Pif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody's ha assegnato per la prima volta nella storia il rating A1 di lungo termine al Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (Pif). Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, il rating A1 riflette l’alto livello di interdipendenza tra il Fondo e il Regno saudita. "Il raggiungimento di un rating è un passo importante per Pif mentre continuiamo a far crescere il nostro portafoglio di investimenti e raggiungere i nostri obiettivi", ha commentato il governatore del Fondo, Yasir al Rumayyan."Questo risultato migliorerà ulteriormente il nostro accesso ai mercati dei capitali internazionali e continuerà a diversificare le nostre fonti di finanziamento, in linea con la strategia del Fondo", ha aggiunto. (Res)