Arabia Saudita-Regno Unito: incontro ministri Cultura, firmato memorandum d’intesa

- Il ministro della Cultura dell’Arabia Saudita, il principe Badr Bin Farhan, ha ricevuto l’omologa britannica Nadine Dorries a Riad per discutere della cooperazione in ambito culturale tra i due Paesi. Lo riferisce il quotidiano “Saudi Gazette”, secondo il quale in occasione dell’incontro è stato firmato un memorandum d’intesa. "La cultura ha il potere di unire persone di ogni estrazione e questo nuovo accordo rafforzerà i nostri legami", ha dichiarato la ministra britannica su Twitter. Il memorandum mira ad espandere le relazioni culturali e sostenere la crescita delle industrie del settore in entrambi i Paesi, facilitando la cooperazione e lo scambio di esperienze per progetti congiunti o il coordinamento in merito alle normative e alle politiche relative all’ambito culturale. (Res)