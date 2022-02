Economia: gestione record per il Banco di Sardegna ma bilancio 2021 in rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una gestione positiva da record (83.3 milioni) ma anche una perdita netta di 45.3 milioni. Sono le cifre del bilancio 2021 del Banco di Sardegna, un risultato sul quale hanno influito gli oneri straordinari per circa 150 milioni, comprensivi delle risorse destinate al ringiovanimento degli organici, previsto dal piano industriale, dei maggiori accantonamenti e dei contributi ai fondi di risoluzione delle crisi bancarie. “Le misure una tantum adottate nel 2021, unitamente alla conferma della crescita in ogni settore – ha spiegato il direttore generale Giovanni Cuccurese - hanno creato le condizioni per dare al Banco una solidità patrimoniale e di bilancio tra le migliori del mercato e dotarlo di una struttura pronta ad essere riferimento essenziale del territorio e delle imprese nella messa a terra dei numerosi interventi previsti dal Pnrr, giocando allo stesso tempo il ruolo di motore della crescita sostenibile e inclusiva”. Il Banco di Sardegna ha registrato una buona performance dei ricavi (più 2 per cento), con una crescita record del 14,4 per cento delle commissioni, e il contenimento strutturale dei costi ricorrenti di gestione (meno 3,5 per cento). (segue) (Rsc)