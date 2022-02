Economia: gestione record per il Banco di Sardegna ma bilancio 2021 in rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta indiretta è salita a 5,8 miliardi (più 2,2 per cento) e la raccolta diretta a 11,5 miliardi (più 7,6 per cento). I finanziamenti a imprese e privati sono cresciuti a 7,2 miliardi, con oltre 580 milioni garantiti dallo Stato per l’emergenza Covid, e sono stati erogati 630 milioni (più 30 per cento) per i mutui casa. Il direttore generale ha inoltre sottolineato che la spesa per gli incentivi all’esodo del personale “va vista in ottica prospettica in quanto si attiveranno significativi risparmi strutturali sui costi futuri, in presenza di un importante cambio generazionale che consentirà di disporre di una squadra maggiormente proiettata ai cosiddetti nuovi mestieri”. Gi indicatori, unitamente ad un Cet1 stabile ad oltre il 31 per cento ed un Texas ratio del 48,9 per cento, confermano la grande solidità di bilancio e patrimoniale del Banco, evidenziata di recente anche da Altro Consumo, che nella classifica delle banche più solide ha posizionato il Banco al sesto posto assoluto del sistema e al primo tra le banche comparabili per dimensione. (Rsc)