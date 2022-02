Libano: ambasciatrice Usa a Beirut, elezioni legislative devono tenersi nella data prevista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni legislative in Libano devono tenersi nella data prevista, il prossimo 15 maggio. Lo ha affermato l’ambasciatrice degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, di fronte alla possibilità di rinviare le elezioni avanzata da alcuni partiti. "La comunità internazionale crede all'unanimità che le elezioni debbano tenersi in tempo, in modo equo e trasparente", ha detto l’ambasciatrice. La scorsa settimana, anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato il Libano a tenere elezioni libere, eque, trasparenti e inclusive nella data prevista del 15 maggio. (Res)