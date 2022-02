Medio Oriente: presidente Anp Abbas nomina successore capo negoziatore dell’Olp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha nominato uno dei suoi più stretti consiglieri Hussein al Sheikh come successore del capo negoziatore dell'Olp e membro del comitato esecutivo Saeb Erekat, morto di Covid-19 nel 2020. Secondo il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, la nomina è avvenuta in occasione del Consiglio centrale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) che si è tenuto a Ramallah, in Cisgiordania. Membro di lunga data del partito al potere Fatah, Al Sheikh è considerato uno dei tanti contendenti per succedere all'86enne Abbas. Al Sheikh dirigeva l'ufficio dell'Anp che gestisce i legami con Israele, rendendolo uno dei più potenti funzionari palestinesi della Cisgiordania. (Res)