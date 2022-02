Spagna: "La Vanguardia", Madrid punta a guadagnare peso in Europa grazie a crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione geografica della Spagna, la sua scarsa dipendenza dal gas russo e la debole presenza di interessi economici spagnoli a Mosca, a differenza di altri Paesi, potrebbero consentire a Madrid di espandere la sua influenza nell'Unione europea con la crisi ucraina in corso. Lo hanno rivelato fonti governative al quotidiano "La Vanguardia", spiegando che come è accaduto negli anni Cinquanta e in circostanze storiche molto diverse e lontane nel tempo, con l'intensificarsi della Guerra fredda, il fattore geografico "sta prendendo forza". In tal senso, dopo sessant'anni dopo, la Spagna è di nuovo un "Paese interessante" nel rinnovato confronto tra Stati Uniti e Russia: la penisola iberica potrebbe diventare un ottimo hub per l'arrivo e la distribuzione del gas per correggere, almeno parzialmente, la pesante dipendenza dell'Europa dalle forniture russe, attualmente stimate intorno al 40 per cento. La posizione geografica della Spagna e gli otto impianti di rigassificazione sulla costa (uno dei quali in Portogallo) è il più grande contributo che può dare alla Nato, al di là dell'invio di una fregata nel Mar Nero, dei jet da combattimento in Bulgaria e del mantenimento delle forze schierate in Lettonia e Romania. (segue) (Spm)