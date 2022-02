Spagna: "La Vanguardia", Madrid punta a guadagnare peso in Europa grazie a crisi ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Spagna vuole mantenere buone relazioni con la Russia, ma allo stesso tempo non è esposta a rappresaglie dirette da quel paese, al di là delle ripercussioni per tutta l'Europa di un'ulteriore escalation della tensione", hanno aggiunto le stesse fonti. Questa strategia prenderebbe la forma di una connessione transfrontaliera più forte con la Francia per inviare il gas al centro dell'Europa rilanciando il progetto Midcat, annullato tre anni fa ma che continua ad essere di interesse per la Nato. Le relazioni tra Spagna e Italia sono buone, ma Pedro Sanchez non vuole essere messo in disparte dalla forte intesa che si è creata tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente francese, Emmanuel Macron. "Il governo spagnolo crede di avere la possibilità di migliorare le relazioni con gli Stati Uniti, di generare interessa in Germania su un hub iberico del gas e di affrontare meglio la difficile triangolazione con il Marocco e l'Algeria, un Paese dove la Russia ha influenza da anni", scrive "La Vanguardia". (Spm)