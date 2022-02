Digitale: “Ft”, pressioni Usa sui nuovi regolamenti dell’Ue contro le aziende tecnologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- L'amministrazione presidenziale statunitense ha esercitato pressioni su un importante intermediario di Bruxelles nel tentativo di attenuare l'impatto dei regolamenti dell'Ue che prendono di mira il potere di mercato delle società Big Tech. È quanto emerge da una lettera firmata da Arun Venkataraman, consigliere della segretaria al commercio Usa Gina Raimondo, inviata all’europarlamentare Andreas Schwab, che sta guidando i negoziati sul Digital Markets Act (Dma), la normativa che mira a impedire a società come Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft di classificare i propri servizi al di sopra di quelli di loro rivali. Nella lettera, vista anche dal quotidiano britannico “Financial Times”, Venkataraman scrive di star "riportando le preoccupazioni relative al periodo di attuazione di questo complesso regolamento" e chiede anche un ampliamento delle nuove regole per incorporare società di Paesi diversi dagli Stati Uniti. Lo sforzo di lobbying ufficiale giunge mentre diversi legislatori statunitensi stanno spingendo per una regolamentazione tecnologica più rigida a livello nazionale, in quello che sembrerebbe un segnale di una divisione ai vertici del Partito democratico sulla questione. (segue) (Rel)