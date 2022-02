Digitale: “Ft”, pressioni Usa sui nuovi regolamenti dell’Ue contro le aziende tecnologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti è uno sforzo per respingere le regole dell'Ue che colpirebbero le più grandi aziende tecnologiche statunitensi. Nella missiva, di fatto, si chiede che l'Ue utilizzi criteri che “non discriminino le società statunitensi”, assicurando inoltre “che i concorrenti europei e stranieri significativi delle società statunitensi siano inclusi nell'ambito del Dma". Gli Stati membri e la Commissione europea sostengono che il Dma dovrebbe interessare le società con una capitalizzazione di mercato di almeno 65 miliardi di euro, una soglia che catturerebbe molto più delle cinque maggiori società tecnologiche statunitensi. Le autorità di regolamentazione stanno apportando gli ultimi ritocchi sia al Dma che al Digital Services Act, una legge separata che cerca di chiarire il modo in cui le grandi aziende online dovrebbero estromettere i contenuti illegali dalle loro piattaforme. Insieme, gli atti legislativi definiranno le nuove regole di controllo di Internet per la prima volta in oltre due decenni. (Rel)