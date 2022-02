Ucraina: Poroshenko risponde all'offerta di asilo politico in Russia avanzata da Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ucraino, Petro Poroshenko, in risposta all'offerta di asilo politico avanzata dal capo dello Stato russo, Vladimir Putin, ha affermato che in Ucraina "si sistemerà tutto da sé", senza interferenze esterne. Ieri sera Putin, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron dopo i colloqui intercorsi al Cremlino, ha dichiarato che Mosca è pronta a concedere asilo politico a Poroshenko per motivi umanitari. L'ex capo dello Stato ucraino ha consigliato a Putin, in un messaggio su Telegram, di rendersi finalmente conto che "l'Ucraina ce la farà da sola", invitando il presidente Volodymyr Zelensky a "smetterla di compiacere Putin", e di iniziare a risolvere i problemi interni dell'Ucraina. Poroshenko è stato condannato ad una misura cautelare consistente nel divieto di lasciare il Paese nell'ambito del caso che lo vede imputato per alto tradimento e fornitura illegale di carbone dal Donbass, occupato dalle repubbliche separatiste filorusse. (Rum)