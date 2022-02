Difesa: Forze armate irachene e peshmerga curdi lanciano operazione congiunta contro Is

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate irachene e i peshmerga curdi hanno lanciato un’operazione congiunta contro lo Stato islamico a Makhmour, nei territori contesi tra la Regione autonoma del Kurdistan e il governo iracheno. Lo riferisce l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, secondo la quale l’operazione è condotta ai confini del sottodistretto di Sargaran e nel nord-est del monte Qarachogh, dove alcuni villaggi hanno assistito a numerosi attacchi da parte di membro dello Stato islamico. Nonostante la sconfitta sul piano territoriale dello Stato islamico nel dicembre del 2017, il gruppo terroristico continua ad essere attivo nelle aree del nord dell’Iraq contese tra il governo curdo e quello federale iracheno nella provincia di Kirkuk in cui attualmente vi è un vuoto di sicurezza. Gli sforzi per formare brigate congiunte nelle aree contese sono iniziati all’inizio del 2021, ma si sono in seguito fermati a causa di divisioni tra le parti. (Res)