Perù: presidente Castillo denuncia "tentativi golpisti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi di governo in corso in Perù è il risultato di “azioni antidemocratiche di alcuni settori che mirano a destabilizzare il paese e mettono a rischio la governabilità”. E’ quanto si legge in un comunicato indirizzato all’opinione pubblica diffuso ieri dal presidente Pedro Castillo, che deve fare fronte a una nuova crisi di governo dopo le dimissioni della prima ministra Mirtha Vasquez e del suo successore Hector Valer. Castillo denuncia “i tentativi golpisti che si stanno orchestrando con maggiore forza da questa settimana” da parte di “gruppo di potere che promuovono in modo sistematico un vuoto di potere alla presidenza”. Il presidente annuncia quindi la nomina di un “gabinetto più partecipativo e dalla base ampia”. (segue) (Brb)