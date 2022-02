Perù: presidente Castillo denuncia "tentativi golpisti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo solo tre giorni dalla nomina di Hector Valer come nuovo presidente del Consiglio dei ministri del Perù, il presidente della Repubblica, Pedro Castillo, ha annunciato la "ricomposizione" del governo, per permettere al Paese di uscire da un clima di "incertezza permanente". L'insediamento del gabinetto Valer, il terzo nei sei mesi di mandato di Castillo, si era arenato per le accuse di presunte violazioni domestiche rivolte al presidente del Consiglio designato. "Ho preso la decisione di ricomporre il gabinetto ministeriale, e questi cambi si faranno tenendo presente l'apertura alle forze politiche, accademiche e professionali del Paese, e che, al di là del modo di pensare o delle ideologie, dobbiamo puntare a servire nel modo migliore il cittadino che lotta giorno dopo giorno, l'imprenditore che è motore del Paese e delle sorelle e fratelli del Perù più profondo", ha detto Castillo in un messaggio alla nazione. (segue) (Brb)