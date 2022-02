Perù: presidente Castillo denuncia "tentativi golpisti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valer aveva chiesto per sabato la convocazione d'urgenza di un dibattito parlamentare sul programma di governo e il conseguente voto di fiducia. Una richiesta che però la presidenza del Congresso, l'organo legislativo monocamerale, aveva congelato riservandosi di programmarla al primo giorno utile, ha ricordato Castillo invitando il Paese a una tregua istituzionale. "I nostri cittadini non vogliono vedere più confronti né comportamenti ostruzionistici o antidemocratici, così come annunci di dimissioni, chiusure anticipate del Parlamento o progetti per ridurre le facoltà dell'esecutivo o del legislativo", ha detto il presidente censurando, tra le altre cose, l'annuncio che lo stesso Valer aveva fatto sulla dissoluzione del Congresso in caso di mancata fiducia. Il capo dello Stato non si è invece espresso sulle accuse di violenze al primo ministro, limitandosi a dire che "è necessario che tutti portino avanti la lotta contro la violenza sulle donne”. (segue) (Brb)