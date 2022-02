Perù: presidente Castillo denuncia "tentativi golpisti" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la presidente della Corte suprema del Perù, Elvia Barrios, ha invitato il presidente Pedro Castillo a convocare una sessione del Consiglio di stato per affrontare la crisi di governo in corso. “Nelle circostanze attuali, che vedono il nostro paese frammentato, non possiamo restare estranei a questa crisi, abbiamo bisogno di un dialogo aperto tra le istituzioni, dove possiamo contribuire e concordare azioni per rafforzare la pace sociale”, si legge nel documento inviato al capo dello stato, ripreso dal quotidiano “El Comercio”. Alle sessioni del Consiglio di Stato partecipano i capi dei tre poteri dello Stato, nonché i rappresentanti di organi autonomi quali la Corte Costituzionale, il Difensore civico, il Consiglio nazionale di Giustizia, il pubblico ministero, la Giuria elettorale nazionale e il Controllore generale della Repubblica. (Brb)