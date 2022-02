Imprese: Bertazzo (Atlantia), investiremo 2,2 miliardi di euro in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia, holding della famiglia famiglia Benetton, investirà 2,2 miliardi di euro nelle strutture aeroportuali e stradali della francesi. Lo ha annunciato al quotidiano "Les Echos", Carlo Bertazzo, amministratore delegato di Atlantia. "La Francia è il Paese più importante per Atlantia e studiamo con grande interesse le opportunità per consolidare la nostra presenza", ha detto Bertazzo. In Francia il gruppo gestisce cinque aeroporti e cinquanta concessioni autostradali. Nel 2021, Atlantia ha realizzato un terzo dei suoi 6,3 miliardi di euro di ricavi in Francia. "Investiremo 1,5 miliardi entro il 2044 negli aeroporti della Costa Azzurra che saranno 'Carbon free' nel 2030, ha detto Bertazzo. "Nizza è la seconda destinazione più turistica in Francia dopo Parigi e il nostro obiettivo è quello di portare il traffico dai 15 milioni di passeggeri precedenti alla pandemia a 20 milioni nel 2044", ha aggiunto il dirigente. "Puntiamo anche sullo sviluppo dell'attività dei veicoli elettrici a decollo verticale", ha aggiunto Bertazzo, spiegando che nel 2030 i ricavi in Europa per questo settore ammonteranno a 4,3 miliardi di euro. (Frp)