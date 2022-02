Libia: atteso un discorso alla nazione del premier Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, dovrebbe pronunciare un discorso imminente alla nazione, in vista del voto della Camera dei rappresentanti di Tobruk per incaricare un nuovo premier. A riferirlo è stato il dipartimento dell'Informazione e della comunicazione del governo, senza precisare tuttavia quando il premier dovrebbe parlare. Sulle chat dei giornalisti libici circola da ieri un discorso, ancora non pronunciato, in cui il premier spiegherebbe che non vi sarà alcun cambio di governo prima dell’adozione della Costituzione o delle elezioni. (Lit)