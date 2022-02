Germania: industria difesa vuole sigillo di sostenibilità con inserimento in tassonomia Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della difesa tedesca vuole ottenere il sigillo di sostenibilità, con l'inserimento nella tassonomia verde dell'Ue. La richiesta non ha ottenuto alcun sostegno dalla coalizione che compone il governo federale, formata da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo delle aziende degli armamenti è ottenere “carte migliori sul mercato finanziario”. Intanto, Michael Schrodi, deputato della SpD al Bundestag, ha dichiarato che l'industria della difesa “non dovrebbe in nessun caso essere classificata come sostenibile dalla tassonomia dell'Ue”. Per Lisa Paus dei Verdi, sarebbe “assurdo” che le imprese per gli armamenti vengano riconosciute come sostenibili dalla Commissione europea. A sua volta, l'esponente della Fdp Reinhard Houben ha dichiarato che “la tassonomia dell'Ue non è lo strumento giusto” per risolvere i problemi del settore della difesa tedesco. (segue) (Geb)