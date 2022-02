Torino: operazione congiunta Polizia e Ros, tre misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Polizia di Stato e militari del Ros e dell’Arma dei Carabinieri di Torino, nell’ambito di un’indagine interforze coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito 3 misure cautelari nei riguardi di tre indagati. Un primo soggetto è destinatario di misura di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, un secondo è destinatario di misura di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina, e un terzo soggetto è destinatario di misura dell’obbligo di dimora e firma per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.(Rpi)