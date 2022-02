Albania: presidente Meta, ricorso a Corte europea se Corte costituzionale approva impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di conferma della sua messa in Stato d'accusa da parte della Corte costituzionale, il presidente albanese Ilir Meta è pronto a ricorrere ad una Corte europea. Lo ha dichiarato lo stesso presidente Meta in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla messa in Stato d'accusa approvata nei mesi scorsi dal Parlamento di Tirana. Secondo Meta, tale ricorso contro una decisione della Corte costituzionale sarebbe giustificato dall'esigenza di tutelare non tanto se stesso quanto l'istituzione del capo dello Stato. La Corte costituzionale albanese deciderà entro 30 giorni sulla destituzione del presidente Ilir Meta, secondo quanto annunciato ieri dal presidente della Consulta, Vitore Tusha, dopo aver ascoltato le posizioni di entrambe le parti: il presidente Meta e il Parlamento albanese che lo scorso settembre ha approvato la mozione per la messa in stato d'accusa del capo dello Stato. Nella seduta di ieri Meta è stato rappresentato dal suo consigliere legale, Bledar Dervishaj, mentre il Parlamento è stato rappresentato dalla presidente della commissione per gli affari giuridici, Klotilda Bushka, e dal capo del gruppo parlamentare del Partito socialista, Taulant Balla. Il consigliere del presidente ha inoltre annunciato di aver impugnato una presunta prova presentata recentemente dal Parlamento contro Meta. (segue) (Alt)