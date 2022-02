Albania: presidente Meta, ricorso a Corte europea se Corte costituzionale approva impeachment (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale albanese è riunita ieri per prendere una decisione sulla messa in stato d'accusa del presidente Ilir Meta. Nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha respinto una richiesta del presidente Meta per ottenere le dimissioni dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla sua messa in stato d'accusa. Secondo la Corte costituzionale, le dichiarazioni del presidente Meta sui sette giudici della Consulta albanese - Vitore Tusha, Perparim Kalo, Fiona Papajorgji, Marsida Xhaferllari, Fiona Papajorgji, Sonila Bejtja and Elsa Toska - sono "senza basi" e non trovano riferimenti nella Costituzione. La presa di posizione della Corte costituzionale arriva dopo che il rappresentante legale del capo dello Stato albanese ha affermato che i giudici della Consulta dovrebbero dimettersi in quanto in conflitto d'interesse. Secondo il presidente albanese, infatti, il presidente della Corte costituzionale Vitore Tusha ha ricoperto tale ruolo oltre il suo mandato quinquennale. Meta ha inoltre accusato la giudice Papajorgji di gravi violazioni professionali ed etiche per una sua decisione sulle elezioni del 2019. Il giudice Kalo, infine, è stato accusato dal presidente di non essere imparziale mentre sarebbe stato nominato senza una competizione equa. (segue) (Alt)