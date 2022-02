Albania: presidente Meta, ricorso a Corte europea se Corte costituzionale approva impeachment (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale albanese ha avviato la scorsa settimana settimana le discussioni sull'iniziativa del Parlamento per la messa in stato d'accusa del presidente Meta. Il Parlamento di Tirana ha approvato la mozione per la messa in Stato d'accusa del presidente Meta lo scorso settembre, con i voti della maggioranza socialista e di una parte dell'opposizione, sostenendo che egli abbia violato la Costituzione con le sue dichiarazioni e prese di posizioni politiche durante la campagna elettorale per il voto del 25 aprile 2021. Meta, d'altra parte, ha sempre rifiutato tali accuse evidenziando che rimarrà capo dello Stato fino alla scadenza naturale del mandato prevista a luglio di quest'anno. Dopo quest'estate, invece, il presidente albanese ha annunciato che tornerà alla guida del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), partito attualmente guidato da sua moglie Monika Kryemadhi, nell'ottica di candidarsi alle prossime elezioni politiche. (Alt)