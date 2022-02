Taiwan-Giappone: Taipei revocherà divieto importazione prodotti alimentari post-Fukushima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlamentari del Partito liberaldemocratico (Pld) del Giappone e del Partito progressista democratico (Ppd) di Taiwan hanno siglato il 24 dicembre scorso un memorandum per il rafforzamento della cooperazione tesa al rafforzamento della sicurezza economica, con una enfasi sulla resistenza delle catene di fornitura di semiconduttori e altri materiali e componenti strategici. Il tema della sicurezza economica è stato al centro di una sessione di colloquio online cui hanno preso parte deputati dei partiti di governo del Giappone e dell'Isola; il memorandum dovrebbe essere incluso in un disegno di legge che il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, vuole presentare alla Dieta il prossimo anno. "E' necessario produrre una legislazione efficace", ha dichiarato Akimasa Ishikawa, responsabile della divisione di Economia, commercio e industria del Pld. Durante l'incontro, i rappresentanti del Pld hanno anche espresso il giudizio favorevole del Giappone alla domanda presentata da Taiwan lo scorso settembre per l'ingresso nell'accordo di libero scambio regionale Tpp-11. (Git)