Giappone: Covid, Shionogi pronto a richiesta autorizzazione farmaco antivirale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società farmaceutica giapponese Shionogi & Co. ha annunciato che intende presentare a breve alle autorità sanitarie del Giappone la richiesta di autorizzazione di un nuovo farmaco antivirale a somministrazione orale per il trattamento del Covid-19. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui i risultati dei test clinici di fase 2 avrebbero confermato l'efficacia del farmaco nel combattere l'infezione causata dal Sars-Cov-2. Il presidente di Shionogi, Isao Teshirogi, ha definito "molto buoni" i risultati del test clinici sul farmaco, noto per ora come "S-217622". La società farmaceutica punta a ottenere l'approvazione condizionata dal ministero della Salute giapponese, ed è pronta a fornire dalle 400mila alle 500mila dosi del nuovo farmaco al Giappone entro la fine di febbraio e un milione di dosi entro la fine del mese prossimo. (Git)