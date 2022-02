Giappone: governo approva disegno di legge per l'evacuazione di cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato un disegno di legge che faciliterebbe future missioni delle Forze di autodifesa tese all'evacuazione di cittadini non giapponesi in occasione di crisi all'estero. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui il disegno di legge recepisce le criticità emerse in occasione della caduta dell'Afghanistan per mano dei talebani, lo scorso agosto, quando i vincoli legali all'attività delle forze armate giapponesi all'estero ha complicato l'evacuazione dei collaboratori afgani di Tokyo a Kabul. La legislazione attualmente in vigore in Giappone limita le evacuazioni di cittadini stranieri da parte delle Forze di autodifesa a coniugi di cittadini giapponesi e lavoratori di agenzie giapponesi locali che facciano da accompagnatori a cittadini giapponesi. Il nuovo disegno di legge interesserà invece nello specifico le fattispecie relative all'evacuazione di soli cittadini non giapponesi. (Git)