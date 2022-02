Usa-Giappone: Washington annuncia revoca dazi sull'acciaio giapponese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 7 febbraio, di aver raggiunto un accordo col Giappone per la revoca parziale del dazio del 25 per cento imposto all'acciaio importato da quel Paese asiatico. L'accordo annunciato ieri prevede l'attuazione dal primo aprile prossimo di un sistema di quote e aliquote tariffarie progressive, con la sospensione completa dei dazi per i primi 1,25 milioni di tonnellate d'acciaio esportato dal Giappone verso gli Usa ogni anno. Tale quantitativo è pari alla media esportata dai produttori giapponesi negli Stati Uniti nel 2018 e nel 2019. Resteranno invece in vigore per il momento i dazi imposti dagli Usa all'alluminio di provenienza giapponese. "L'annuncio di oggi espande l'accordo raggiunto con l'Ue e ci aiuterà a ricostruire ulteriormente le relazioni con i nostri alleati in tutto il mondo mentre lavoriamo per contrastare le pratiche commerciali scorrette della Cina", afferma una nota della segretaria del Commercio Usa Gina Raimondo. I dazi sull'acciaio e l'alluminio giapponesi erano stati imposti nel 2018 dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump.(Git)