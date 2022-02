Giappone-Usa: ambasciatore Emanuel, rimozione dazi sull'acciaio "esprime interesse comune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto da Stati Uniti e Giappone per la revoca dei dazi imposti da Washington all'acciaio giapponese è espressione di un interesse comune. Lo ha dichiarato l'ambasciatore Usa in Giappone Rahm Emanuel, secondo cui è priorità strategica della prima potenza mondiale mantenere una solida presenza nell'Indo-Pacifico rafforzando il dialogo economico con i principali partner regionali. "Comprendiamo, e lo comprendono anche i nostri alleati nell'Indo-Pacifico, l'importanza della presenza Usa", ha affermato Emanuel in una intervista concessa al quotidiano "Nikkei". Secondo l'ambasciatore, la decisione di revocare i dazi "è differente dalla nostra condotta in passato, e riflette l'attitudine del presidente Biden nei confronti delle relazioni economiche con i nostri alleati". Secondo l'ambasciatore, la rimozione dei dazi sull'acciaio giapponese "risponde a un interesse comune di protezione dei lavoratori e dell'industria", ed è "un pagamento anticipato nell'interesse sia del mutamento climatico che dell'economia di mercato": un riferimento alla Cina che, ha sottolineato Emanuel, "non rispetta nessuna di queste regole". Emanuel ha aggiunto che l'amministrazione del presidente Biden intende trovare altre vie per rafforzare ulteriormente i legami economici con il Giappone: l'ambasciatore ha fatto riferimento all'accordo recentemente raggiunto da Biden con il primo ministro Fumio Kisshida per il lancio di un dialogo economico nel formato "2+2". (segue) (Git)