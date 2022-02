Usa: molestie ai sottoposti, si dimette il consigliere scientifico della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eric Lander, consigliere scientifico del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha rassegnato le dimissioni nella serata di ieri, 7 febbraio, dopo la conclusione di una indagine interna che ha accertato casi di molestie e maltrattamenti da parte del funzionario ai suoi sottoposti. Lo riferisce la stampa Usa, che rilancia i contenuti della lettera di dimissioni presentata da Lander al presidente. Nella missiva, il direttore dell'Ufficio per le politiche scientifiche e tecnologiche (Ostp) - parte dell'Ufficio esecutivo del presidente - riconosce le proprie responsabilità e si dice "devastato" per aver arrecato danno ai suoi colleghi: "E' chiaro che le cose che ho detto, e il mio modo di esprimerle, hanno attraversato a volte la linea della mancanza di rispetto e dell'umiliazione, nei confronti sia di uomini che di donne. Non è mai stata la mia intenzione", afferma la lettera di Lander. Il funzionario ha reso noto che le sue dimissioni diverranno effettive il 18 febbraio, per consentire un ordinato passaggio di consegne; l'incarico di direttore dell'Ostp è soggetto alla conferma da parte del Senato federale, e non è chiaro chi potrà assumere il ruolo lasciato vacante dal consigliere dimissionario. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha confermato che il presidente Biden ha accettato le dimissioni presentate da Lander "con gratitudine per il suo lavoro presso l'Ostp sulla pandemia, il programma spaziale, il mutamento climatico e altre priorità chiave dell'amministrazione. (Nys)