Usa: Covid, California pronta a revocare obbligo mascherina per i vaccinati

- La California revocherà dalla prossima settimana l'obbligo di indossare mascherine negli ambienti chiusi per le sole persone vaccinate contro il Covid-19. Lo ha annunciato il governatore di quello Stato, Gavin Newsom, precisando che per i vaccinati l'obbligo decadrà il 15 febbraio, mentre i non vaccinati dovranno continuare indossare la mascherina. Il governatore ha concluso l'annuncio rinnovando la sollecitazione a "vaccinarsi e farsi somministrare la terza dose". Gli enti locali potranno inoltre continuare ad imporre obblighi in deroga alla legislazione statale. L'obbligo di indossare mascherine al chiuso è tornato in vigore lo scorso dicembre, per tentare di contenere l'avanzata della nuova variante Omicron del coronavirus. (Nys)