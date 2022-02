Imprese: microchip, salta l'accordo tra Nvidia e Softbank per l'acquisizione di Arm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense dell'elettronica Nvidia Corp ha rinunciato all'accordo per l'acquisizione dell'azienda specializzata nel design dei microchip Arm dalla holding finanziaria giapponese SoftBank, in risposta ai dubbi sollevati dai regolatori statunitensi riguardo potenziali violazioni delle norme antitrust. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal. SoftBank, proprietaria di Arm, starebbe ora perseguendo un piano alternativo, che prevede la quotazione dell'azienda nel Regno Unito. Nvidia, azienda leader nello sviluppo e produzione di chip grafici, aveva concordato a settembre 2020 l'acquisto di Arm per 40 miliardi di dollari, una cifra che avrebbe fatto dell'acquisizione la più vasta di sempre nell'industria dei microprocessori. Il valore nominale dell'accordo era aumentato ulteriormente assieme alla quotazione azionaria di Nvidia in risposta alla crisi di offerta di microchip in corso a livello globale. Lo scorso dicembre, però, la Federal Trade Commission statunitense ha intentato una causa per bloccare la transazione, affermando che la proprietà di Arm avrebbe conferito a Nvidia un controllo illegale di fatto sul settore della tecnologia di computazione. L'annullamento dell'accordo frutterà comunque a SoftBank una penale di 1,25 miliardi di dollari. (Nys)