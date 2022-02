Giappone: spesa famiglie in calo dello 0,2 per cento annuo a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è calata dello 0,2 per cento annuo lo scorso dicembre, secondo i dati pubblicati oggi dal governo del Giappone. Il dato segna il quinto calo annuo consecutivo in altrettanti mesi: la domanda dei consumatori fatica a riprendersi in un contesto di incremento dei contagi da Covid-19. I dati pubblicati dal governo giapponese segnalano anche che a dicembre i redditi reali hanno registrato il peggior calo mensile da 19 mesi per effetto delle tensioni inflazionistiche globali e dell'aumento del lavoro part-time. (segue) (Git)