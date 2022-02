Roma: prefetto Piantedosi vieta manifestazioni ‘no vax’ non autorizzate dal 9 al 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha disposto oggi con una ordinanza (ai sensi dell’articolo 2 del Tulps) il divieto, dal 9 al 14 febbraio, qualsiasi manifestazione non preannunciata e non autorizzata su tutto il territorio della provincia capitolina. Un provvedimento in risposta alle paventate intenzioni della galassia ‘no vax’, di realizzare un raduno ai Pratoni del Vivaro, l’altopiano ai Castelli romani, dal 9 al 13 febbraio. Una richiesta respinta dalla prefettura già il 4 febbraio ma sui social, gli organizzatori avevano rilanciato l’idea di realizzarla comunque. Il provvedimento odierno lo impedisce categoricamente in qualsiasi luogo della provincia. Resta però valida l’autorizzazione già concessa per la manifestazione del 14 febbraio al Circo Massimo. Il provvedimento è stato notificato al sindaco di Roma Capitale e a tutti i sindaci della città metropolitana per vigilare sul territorio.(Rer)