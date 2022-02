Nato: Biden, con Scholz discusso rispetto e applicazione articolo 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Usa, Joe Biden, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, hanno discusso del comune impegno di Stati Uniti e Germania nel rispettare l’articolo 5 del trattato della Nato, che prevede la mutua difesa in caso uno degli stati membri dell’Alleanza venga attaccato. Lo ha detto lo stesso Biden parlando in conferenza stampa congiunta con il cancelliere a Washington, precisando che l’obiettivo è quello di “rassicurare gli Stati del fianco orientale dell’Alleanza”. “Gli Stati Uniti hanno già inviato truppe per rinforzare l’alleanza e vorrei ringraziare il cancelliere per aver ospitato ulteriori forze Usa e per l’ospitalità di lunga data per i nostri militari”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.(Nys)