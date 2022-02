Ucraina: Scholz su Nord Stream 2, pronti a prendere misure necessarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è pronta a “prendere tutte le misure necessarie” in accordo con alleati e partner qualora la Russia decida di invadere l’Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo che quest’ultimo ha “promesso” di interrompere la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 – che passa in territorio tedesco – qualora Mosca proceda all’invasione dell’Ucraina. “Saremo uniti", ha dichiarato Scholz dopo l’incontro l'incontro con Biden nello studio Ovale rispondendo ai giornalisti.(Nys)