Usa-Germania: Biden con Scholz, pronti ad affrontare insieme sfide poste da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che Usa e Germania sono in sintonia e pronti ad affrontare le sfide poste dalla Cina. “La Germania è uno dei principali alleati dell'America, con cui siamo in sintonia nell'impedire un'ulteriore aggressione della Russia in Europa, nell'affrontare le sfide della Cina e promuovere la stabilità di voto nei Balcani Occidentali", ha detto l’inquilino della Casa Bianca durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca.(Nys)