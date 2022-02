Ucraina: Putin, nostri timori mirati a garantire la sicurezza paneuropea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione della Russia sull'ottenimento di garanzie a lungo termine è dettata dall'obiettivo di realizzare un sistema di sicurezza paneuropea. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin al termine dell'incontro a Mosca con l'omologo francese Emmanuel Macron, durato oltre cinque ore. Il capo dello Stato russo ha poi ribadito che Mosca si oppone categoricamente all'ulteriore espansione della Nato verso est, mentre sostenere che la Russia agisca in modo aggressivo è "illogico". Inoltre Putin ha ricordato come per due volte l'Ucraina abbia tentato di risolvere per via militare il conflitto nel Donbass, sostenendo che Kiev ha davanti a sé la possibilità di attuare gli accordi di Minsk oppure di provare di nuovo ad impadronirsi con la forza delle repubbliche separatiste. (Rum)