Ucraina: Macron e Putin concordi, serve distensione per garantire sicurezza europea (2)

- Un confronto, quello con il presidente francese, che sembra aver smosso la fermezza di Putin, che si è detto possibilista sull’opportunità di percorrere alcune delle proposte avanzate da Macron. È lo stesso titolare dell’Eliseo ad affermare che la discussione avuta oggi con Putin "ha permesso di far scattare una serie di proposte, sulle quali credo di poter dire che ci sono dei termini di convergenza tra Russia e Francia". Macron ha spiegato che nei prossimi giorni il dialogo continuerà per costruire "queste nuove garanzie di pace di sicurezza". Macron ha ricordato le "richieste di garanzia formulate da tempo dalla Russia", spiegando che corrispondono esattamente alle richieste formulate dagli Stati europei". "Non ho dubbi sul fatto che saremo in grado di apportare una risposta collettiva. Noi tutti europei ma anche gli alleati e gli statunitensi", ha detto Macron. E la questione è ampiamente condivisa da Putin, secondo cui i timori russi mirano a realizzare un sistema di sicurezza paneuropea. (segue) (Rum/Frp)