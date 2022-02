Perù: disastro ambientale, Repsol annuncia fase finale della rimozione di greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha annunciato l'avvio della "fase finale" della pulizia del greggio sverzato il 15 gennaio nella costa del Perù. "Dopo varie giornate passate senza riscontrare macchie di petrolio in mare, si sono iniziate a smobilitare alcune barche, macchinari e barriere di contenimento", fa sapere Repsol in una nota segnalando che il materiale rimarrà a disposizione per eventuali nuovi interventi. "Rimangono poche tracce di idrocarburi da ritirare, per lo più in zone di difficile accesso", rende noto il responsabile qualità e ambiente della Repsol in Perù, José Reyes. Negli ultimi giorni, ha spiegato il funzionario, sono stati montati oltre 1.600 metri di pompe assorbenti per completare il lavoro di drenaggio dei residui (segue) (Brb)