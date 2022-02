Haiti: Henry parla alla nazione e non si dimette da primo ministro ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha confermato di non voler rassegnare le dimissioni così come chiesto da alcuni oppositori e gruppi della società civile. "Nessuno ha l'autorità o il diritto di riunirsi in un hotel o all'estero per decidere chi sarà il presidente o il primo ministro", ha detto Henry in un discorso trasmesso in diretta alla nazione, nel giorno in cui sarebbe dovuto scadere il mandato di Jovenel Moise, il presidente ucciso nella sua residenza privata la scorsa estate. Henry, alle prese con una delicatissima crisi istituzionale, economica e sociale, ha ribadito che "da tempo ci sono persone che pensano di poter prendere il potere attraverso la violenza". In precedenza era stato Joseph Lambert, presidente di un esautorato Senato, a richiamare Henry alle dimissioni sottolineandone "l'incapacità a guidare il Paese". (segue) (Mec)