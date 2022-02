M5s: Conte, mi fido di Letta, Renzi non so dove si collocherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Certo che mi fido di Enrico Letta ma il dialogo con il Partito democratico é un dialogo nel segno della chiarezza e della reciproca autonomia”. LO ha chiarito il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite di “Otto e mezzo” su La7. "Rispetto i tormenti del giovane Renzi - ha poi aggiunto - non so quale prospettiva politica si darà, se starà a destra o starà a sinistra”. Quanto ad un possibile asse con la Lega di Matteo Salvini, Conte ha chiarito: “Una sciocchezza, in vari momenti abbiamo pubblicamente detto di volerci confrontare con l'opposizione, quindi é ovvio che poi ci fossero questi incontri, in accordo con Letta e Speranza”. (Rin)