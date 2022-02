Sardegna: forestali e vigili del fuoco domano incendio nelle campagne di Villagrande Strisaili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio scoppiato nella tarda mattinata nelle campagne di Villagrande Strisaili, in Ogliastra, è stato domato grazie al pronto intervento di una pattuglia forestale della stazione di Villagrande Strisaili è prontamente intervenuta sul fronte del fuoco. Sono intervenute anche una pattuglia forestale del Comando di Baunei, una squadra dell’agenzia Forestas e una squadra dei Vigili del Fuoco la cui opera ha impedito alle fiamme di propagarsi. L'intervento è scattato dopo la segnalazione alla sala operativa dell’Ispettorato di Lanusei. Non è stato possibile utilizzare l’elicottero regionale, di stanza all’aeroporto di Fenosu, a causa delle forti turbolenze presenti nel tragitto di avvicinamento, perciò l’incendio è stato spento con l’utilizzo delle sole squadre a terra. La superficie percorsa dal fuoco è stata stimata in circa 3.000 mq, con soprassuolo costituito principalmente da canneto e pascolo nudo. A causa della perdurante mancanza di precipitazioni, l’attenzione resta alta nell’intero territorio regionale, anche per la presenza di forti venti che rende possibile e pericolosa la propagazione degli incendi. (Rsc)