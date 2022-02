Usa-Ue: Consiglio energia, inaccettabile usare forniture gas come arma geopolitica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del Consiglio per l'energia degli Stati Uniti e dell'Unione europea si è tenuta nella capitale statunitense sotto la presidenza del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e alla presenza del segretario per l'Energia degli Stati Uniti, Jennifer M. Granholm, dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, e del commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson. L'ambasciatore di Francia negli Stati Uniti, Philippe Etienne, ha rappresentato la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea (Ue). “Consapevole del panorama energetico in rapida evoluzione e dei continui rischi per la sicurezza energetica, compresa la sicurezza informatica delle infrastrutture energetiche, il Consiglio per l'energia Usa-Ue lavora per migliorare la sicurezza energetica e promuovere la diversificazione. Le parti hanno sottolineato che l'accelerazione della giusta transizione energetica verso un futuro a zero emissioni sosterrà l'attenuazione delle fluttuazioni del mercato energetico e faciliterà l'accesso a un'energia conveniente e affidabile”, spiega ancora il comunicato. (segue) (Nys)