Ucraina: Macron, non possiamo rischiare il ritorno dell'instabilità in Europa

- Non si può correre il rischio di veder tornare in Europa lo spettro del confronto, delle sfere di influenza, dell'instabilità e del disordine. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa tenuta a Mosca al termine del colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin, incentrato sulla crisi ucraina. "La sicurezza del nostro continente per essere mantenuta ha bisogno che non vengano riprodotti qui gli errori del passato", ha spiegato il presidente francese. "È sempre facile far partire un conflitto, molto meno saperlo terminare e costruire una pace duratura", ha poi aggiunto Macron. (Frp)