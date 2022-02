Ucraina: Macron e Putin concordi, serve distensione per garantire sicurezza europea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il colloquio sia andato bene, peraltro, emerge anche dai toni parzialmente ironici dei due capi di Stato. Se da un lato, infatti, Macron ha lodato il "sangue freddo" dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, ricordando come egli sia alla guida di un Paese che ha alla propria frontiera "125 mila soldati russi". Un fatto del genere “rende nervosi”, ha detto il presidente francese. Putin, invece, dal canto suo ha parlato della situazione dell’ex presidente ucraino, Petro Poroshenko, accusato di altro tradimento in patria. "Un tempo, quando Poroshenko era ancora presidente dell'Ucraina, gli ho detto che se avesse avuto difficoltà in futuro, la Russia era pronta a concedergli asilo politico", ha ricordato Putin, aggiungendo che la Russia è pronta a ribadire tale proposta. Sarcasmo o provocazioni che siano, di certo dal lungo colloquio fra i due capi di Stato emergono rinnovate opportunità per la diplomazia europea di recitare un ruolo nella distensione della crisi in atto al confine ucraino. (Rum/Frp)