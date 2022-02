Iran: Russia punta a concludere colloqui su nucleare entro febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende completare i negoziati sul ritorno al Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) sul programma nucleare iraniano entro il mese di febbraio. Lo ha affermato l'inviato permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, in un'intervista al quotidiano "Kommersant". "In ogni caso, mireremo a completare i negoziati il prima possibile, preferibilmente nel mese in corso", ha affermato. Ulyanov ha osservato che Mosca ha categoricamente rifiutato la fissazione di "scadenze artificiali" per il completamento dei negoziati, ma ritiene che non dovrebbero essere ritardati. "Per quanto riguarda la Federazione russa, siamo fermamente contrari all'ipotesi fissare scadenze artificiali. Allo stesso tempo, siamo d'accordo sul fatto che i negoziati non dovrebbero trascinarsi e, se c'è la volontà, possono essere terminati entro la fine di questo mese. Questo è reale in presenza di volontà politica e disponibilità delle parti a mostrare una ragionevole flessibilità", ha aggiunto.(Rum)