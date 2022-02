M5s: Conte, a sospensione si risponde con bagno democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "C'è un piano politico-sostanziale e uno giuridico-formale, che segna questa sospensione. Sospensione a cui si risponde con un bagno di democrazia”. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in merito al provvedimento di oggi del Tribunale di Napoli. Ospite di “Otto e mezzo” su La7, Conte ha chiarito che “erano già in programma delle modifiche dello statuto, si aggiungerà una ratifica da parte di tutti gli iscritti, anche quelli da meno di sei mesi, senza aspettare i tempi di un giudizio processuale. Curioso che si era sempre votato così, con il vecchio statuto, e ora viene impedita questa cosa”. Sempre in materia di votazione, il leader del movimento ha ricordato che “quando arrivai io, al Movimento chiesi solo una cosa: di risolvere il problema Casaleggio, un problema che andava avanti da tempo e di cui, alla fine, mi sono dovuto occupare anche io ma penso che il rapporto fosse ormai compromesso. Ma questo provvedimento non c'entra nulla con Rousseau”, ha concluso. (Rin)